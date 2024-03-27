В Хвалынском районе построили мастерскую для техники и зерносклад

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В 2023 году в нескольких районах были завершены инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.В Хвалынском районе ИП глава КФХ Демиданов С.А. построил мастерскую для техники. Новый объект позволит улучшить условия для ремонта и содержания сельскохозяйственных машин и оборудования. Объем инвестиций – 10 млн рублей. ИП глава КФХ Пискарев А.В. 5 млн рублей направил на сохранение качества зерна – предприниматель завершил строительство зерносклада.Модернизация мощностей по приемке и сушке масленичных культур проведена на предприятии ООО «Товарное хозяйство» в Марксовском районе, которое занимается производством рафинированных растительных масел и их фракций. Объем инвестиций по проекту – 20 млн рублей.В Красноармейском районе ООО «Россошанское» построило механизированный ток и зерносушилку, что помогает подготовить зерно для хранения и посевных работ. Сумма инвестиций – 45 млн рублей.