Александр Марченко: «Наша задача – поддержать идеи жителей Саратовской области и масштабировать их по всей стране»

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26 марта студенты в очередной раз презентовали свои проекты, представленные на форум «Сильные идеи для нового времени».Их оценивали заместитель Председателя Правительства Алексей Никитин, заместитель Председателя правительства - министр образования Михаил Орлов, министр инвестиционной политики области Александр Марченко, директор Поволжского института управления им. П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС Виктор Чепляев и представители органов власти.Проект «Жить просто», разработанный специально для школьников, презентовала Ксения Самоц. «Дети с помощью теории и практики получат навыки в области программирования и робототехники. Это также позволит им определить круг своих интересов», - подчеркнула студентка.Татьяна Храмова представила идею по улучшению механизма проведения публичных слушаний.О проекте «Играй. Думай. Учись» по созданию профессиональных треков для студентов 1 курса рассказали разработчики Константин Захаров и Данила Жаринов. «Наш проект по формированию направлений профессионального развития студентов с учетом их психологических особенностей вошел в ТОП-1000 среди проектов со всей России», - отметили авторы.Комплекс развлекательно-просветительских мероприятий «Грань» был презентован Павлом Вечкановым, а о мире профессий HR рассказали Ирина Суркова и Оксана Андрющенко.«Форум организован Агентством стратегических инициатив. В 2023 году Саратовская область вошла в десятку лидеров среди регионов России по количеству поданных заявок. От региона направлено 1400 идей, заявок стало в два раза больше по сравнению с 2022 годом. В течение весны мы с коллегами проработаем возможные меры поддержки для проектов. Наша задача – поддержать идеи жителей Саратовской области и масштабировать их по всей стране», - поделился Александр Марченко.