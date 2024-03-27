Жителей предупреждают о недопустимости уничтожения краснокнижных сайгаков

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Сайгак — степная антилопа, один из самых древних представителей так называемой «мамонтовой фауны», сумевший пройти все испытания, выпавшие ему на протяжении веков и тысячелетий, выжить и стать одним из самых массовых видов копытных, обитающих на открытых пространствах Евразии.В настоящее время самой крупной в мире (более половины мировой численности вида) популяцией сайгака является Волго-Уральская, обитающая в междуречье рек Волги и Урала. Большая часть ареала находится на территории Республики Казахстан, в Российской Федерации ареал охватывает приграничные с Республикой Казахстан территории, в том числе и левобережные районы Саратовской области.Сохранение сайгака в России не может быть устойчивым без учета трансграничных миграций и популяционных связей с сайгаками, обитающими на территории Республики Казахстан.В 2019 году сайгак занесен в Красную книгу Саратовской области с категорией и статусом редкости 1 («Вид, находящийся под угрозой исчезновения»), в 2020 году в Красную книгу Российской Федерации.В 2021 году утверждена Стратегия сохранения сайгака в Российской Федерации.Стратегия сохранения сайгака в Российской Федерации разработана в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», ориентирована на выработку долговременной системы основополагающих принципов и способов сохранения сайгака, как одного из приоритетных видов фауны страны.Сайгак внесен в перечень объектов животного мира, за добычу и незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность.В течение последних десяти лет на территории приграничных с Казахстаном Александрово-Гайского, Новоузенского, Питерского и Дергачевского муниципальных районов области наблюдается массовое скопление сайгаков в весенне-летний период. При их высокой численности неизбежно наносится ущерб посевам сельскохозяйственных культур, что вызывает обеспокоенность у фермеров области. В этой связи ситуация находится в постоянном фокусе внимания регионального Правительства. С федеральным центром прорабатывается вопрос в части компенсации ущерба, а также агрострахования с господдержкой.