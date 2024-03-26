В Новоузенском районе области наблюдается подъём реки Чертанла

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Перелит участок региональной дороги "Олоновка-Бессоновка". На случай необходимости предусмотрены возможности для организации перемещения населения.По состоянию на 26 марта наблюдается вскрытие 16 рек в 12 районах области. На большинстве водоемов продолжается подъём уровня воды.Ситуацию на местах контролируют представители органов местного самоуправления и сотрудники Службы спасения Саратовской области.Вниманию жителям паводкоопасных районов области: в любой нештатной ситуации обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб 112. Звонок можно совершить даже если в телефоне нет сим-карты.Об этом сообщил в своем телеграм-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.