Год семьи: пенсионерки из Озинского района создают семейные куклы-обереги

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В Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в социозащитных учреждениях Саратовской области реализуются культурно-образовательные проекты, в том числе с участием «серебряных» волонтеров.К примеру, в комплексном центре социального обслуживания населения Озинского района слушатели «Университета третьего возраста» изучают народные промыслы и учатся создавать своими руками куклы-обереги. Занятия проходят в творческой мастерской «Доброцентр», действующей в рамках национального проекта «Демография». Студия оборудована всем необходимым для занятий декоративно-прикладным творчеством.На очередном занятии пенсионеры освоили технику изготовления кукол-неразлучников. Это кукла состоит из двух фигурок – женской и мужской, соединённых между собой одной рукой-палочкой. Для древних славян они были символом семьи, верности и нерушимости брака.«На мастер-классах мы не только знакомимся с новыми видами рукоделия, но еще и узнаем много нового и интересного о традициях древних славян и богатой культуре нашей страны. Это наша история, наше общее прошлое, которое важно сохранить для подрастающего поколения», - делятся впечатлениями участники.