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По приросту лесов Саратовская область вошла в тройку лидеров России

Новости
По приросту лесов Саратовская область вошла в тройку лидеров России


На заседании Общественного совета заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства Денис Трошин рассказал, что с каждым годом количество лесов в области растет. Если в прошлом году леса увеличились на 4 000 га, то в этом году запланировано 4 500 га.

«В прошлом году было проведено: искусственное и комбинированное лесовосстановление на площади более 1 890 га; содействие естественному возобновлению на площади 1 020 га; лесоразведение на участках, ранее представленных безлесными территориями: не используемые пашни, сенокосы, пастбища было проведено на площади более 870 га. В данном направлении по итогам проведенных в 2023 году работ Саратовская область входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации», — уточнил Денис Трошин.