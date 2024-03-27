В Обществе друзей Саратовского музея краеведения более 80 человек

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В Общество друзей Саратовского музея краеведения в настоящий момент входят 84 человека. Очередное заседание было посвящено 10-летию общественной организации.Фактически каждый из них в той или иной степени участвует в деятельности музея. Это консультации, помощь в подготовке к изданию научно-краеведческих сборников и музейных каталогов; в создании выставок и проведении мероприятий, информационная поддержка и многое другое.Многие члены организации являются постоянными дарителями музея. В день юбилея Общества фонды музея пополнились новыми дарами.С наиболее важной информацией о деятельности Общества и реализованных им проектах можно познакомиться на сайте Саратовского областного музея краеведения, где есть особый раздел «Общество друзей музея».