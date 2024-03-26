Саратовских школьников приглашают рассказать о «Семейных традициях»

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С 29 марта по 14 апреля 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи, объявленного Указом Президента Владимира Путина, и направленная на популяризацию традиций народов России.Школьникам предлагается записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры Россиии Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегийи проектного управления и Российским фондом культуры.