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Теннисисты спортивно-адаптивной школы «РиФ» выиграли 6 медалей чемпионата России

Новости
Теннисисты спортивно-адаптивной школы «РиФ» выиграли 6 медалей чемпионата России

Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводит в Пензе чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов в категории «стоя» (6-10 класс).

За медали чемпионата страны борются 138 спортсменов из 35 регионов России.

Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» в первые дни чемпионата завоевали 3 медали в личном разряде.

Золотые медали принесли сборной команде Саратовской области Маляк Алиева и Артем Яковлев. Александр Эсаулов завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде.

Две бронзовые медали завоевали мужская и женская пары в составе Артема Яковлева и Александра Эсаулова, Маляк Алиевой и Нарины Оганисян.

Смешанная пара Артем Яковлев и Екатерина Ищенко из Татарстана стали чемпионами России.

Подготовил саратовских теннисистов заслуженный тренер России Николай Кирпичников.