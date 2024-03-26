Теннисисты спортивно-адаптивной школы «РиФ» выиграли 6 медалей чемпионата России

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Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводит в Пензе чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов в категории «стоя» (6-10 класс).За медали чемпионата страны борются 138 спортсменов из 35 регионов России.Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» в первые дни чемпионата завоевали 3 медали в личном разряде.Золотые медали принесли сборной команде Саратовской области Маляк Алиева и Артем Яковлев. Александр Эсаулов завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде.Две бронзовые медали завоевали мужская и женская пары в составе Артема Яковлева и Александра Эсаулова, Маляк Алиевой и Нарины Оганисян.Смешанная пара Артем Яковлев и Екатерина Ищенко из Татарстана стали чемпионами России.Подготовил саратовских теннисистов заслуженный тренер России Николай Кирпичников.