Начался капитальный ремонт Родничковской участковой больницы Балашовского района

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Работы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, будут проведены на площади порядка 1700 кв. метров.В ходе капитального ремонта подрядчик проведет общестроительные работы, заменит все инженерные коммуникации, вентиляционную систему, отремонтирует входную группу.«В участковой больнице есть терапевтическое отделение, койки сестринского круглосуточного ухода, она оказывает медицинскую помощь 3 тыс жителям, полностью ее закрывать, конечно, было нельзя. Перед нами стояла задача максимально сократить дискомфорт пациентов в ходе ремонта, поэтому сестринские койки мы перевели в ту часть здания, где ремонт не производится, а терапевтическое отделение временно обосновалось в помещении районной больницы.Контроль ремонтных работ в селе Родничок осуществляем еженедельно вместе с заместителем Сергеем Радзивановским. На данный момент они идут в соответствии с графиком - проводятся отделочные работы. Срок сдачи объекта по контракту – начало августа», - поделился главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий.