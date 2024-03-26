Начался капитальный ремонт Родничковской участковой больницы Балашовского района
Работы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, будут проведены на площади порядка 1700 кв. метров.
В ходе капитального ремонта подрядчик проведет общестроительные работы, заменит все инженерные коммуникации, вентиляционную систему, отремонтирует входную группу.
«В участковой больнице есть терапевтическое отделение, койки сестринского круглосуточного ухода, она оказывает медицинскую помощь 3 тыс жителям, полностью ее закрывать, конечно, было нельзя. Перед нами стояла задача максимально сократить дискомфорт пациентов в ходе ремонта, поэтому сестринские койки мы перевели в ту часть здания, где ремонт не производится, а терапевтическое отделение временно обосновалось в помещении районной больницы.
Контроль ремонтных работ в селе Родничок осуществляем еженедельно вместе с заместителем Сергеем Радзивановским. На данный момент они идут в соответствии с графиком - проводятся отделочные работы. Срок сдачи объекта по контракту – начало августа», - поделился главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий.