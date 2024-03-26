26 марта 2024 ВТОРНИК
Новости
16:00 | 26 марта
В Обществе друзей Саратовского музея краеведения более 80 человек
15:00 | 26 марта
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов за два месяца превысили 4 миллиарда рублей
14:00 | 26 марта
Саратовских школьников приглашают рассказать о «Семейных традициях»
13:00 | 26 марта
Теннисисты спортивно-адаптивной школы «РиФ» выиграли 6 медалей чемпионата России
12:15 | 26 марта
В Новоузенском районе области наблюдается подъём реки Чертанла
12:00 | 26 марта
Начался капитальный ремонт Родничковской участковой больницы Балашовского района
11:00 | 26 марта
В Саратове пройдет форум руководителей школ региона
10:00 | 26 марта
Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее
09:00 | 26 марта
В Саратове открылся второй региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы»
18:00 | 25 марта
Юные спортсмены из Саратова завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове пройдет форум руководителей школ региона

Новости
В Саратове пройдет форум руководителей школ региона


28 и 29 марта 2024 года в Саратове пройдет форум руководителей общеобразовательных организаций всех муниципальных районов области «Управление школой: современные реалии, трансформация, прогрессия», который станет неформальным съездом директоров школ и руководителей органов управления образованием.

В 10:00 на базе средней общеобразовательной школы «Аврора» (г. Саратов, ул. им Батавина П.Ф., д. 23) состоится торжественное открытие и пленарное заседание форума, в котором примут участие представители Правительства области, Областной Думы, члены Общественной палаты, педагоги региона. Гостями форума станут федеральные эксперты ведущих вузов страны, Российского общества «Знание» и Луганской Народной Республики.