В Саратове пройдет форум руководителей школ региона

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28 и 29 марта 2024 года в Саратове пройдет форум руководителей общеобразовательных организаций всех муниципальных районов области «Управление школой: современные реалии, трансформация, прогрессия», который станет неформальным съездом директоров школ и руководителей органов управления образованием.В 10:00 на базе средней общеобразовательной школы «Аврора» (г. Саратов, ул. им Батавина П.Ф., д. 23) состоится торжественное открытие и пленарное заседание форума, в котором примут участие представители Правительства области, Областной Думы, члены Общественной палаты, педагоги региона. Гостями форума станут федеральные эксперты ведущих вузов страны, Российского общества «Знание» и Луганской Народной Республики.