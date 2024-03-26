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Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее
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Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее

Новости
Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее


Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставляет независимые гарантии для участников закупок, зарегистрированных на территории региона. Такая мера поможет максимально широкому кругу предпринимателей заключать контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Компании Саратовской области, участвующие в государственных и муниципальных закупках, а также коммерческих закупках, могут получить независимую гарантию на сумму до 25 млн рублей. Сумма контракта при этом не должна превышать 50 млн рублей. Срок полного рассмотрения заявки составляет не более 5 дней. Размер вознаграждения за предоставление независимой гарантии составляет 1,5% годовых от её суммы.

Подробная информация на сайте www.saratovgarantfond.ru.