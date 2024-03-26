Независимые гарантии для участников закупок Саратовской области стали доступнее

просмотров: 95

Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставляет независимые гарантии для участников закупок, зарегистрированных на территории региона. Такая мера поможет максимально широкому кругу предпринимателей заключать контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ.Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Компании Саратовской области, участвующие в государственных и муниципальных закупках, а также коммерческих закупках, могут получить независимую гарантию на сумму до 25 млн рублей. Сумма контракта при этом не должна превышать 50 млн рублей. Срок полного рассмотрения заявки составляет не более 5 дней. Размер вознаграждения за предоставление независимой гарантии составляет 1,5% годовых от её суммы.Подробная информация на сайте www.saratovgarantfond.ru.