В Саратове открылся второй региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы»

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Сегодня на базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа состоялось открытие II регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Саратовской области – 2024.Открытие чемпионата началось с минуты молчания. Участники и гости почтили память погибших в «Крокус Сити Холл».Заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила, что чемпионат – это важное событие для области. Отраслевые предприятия нуждаются в высококвалифицированных специалистах и предстоящий чемпионат - прекрасная возможность проявить профессиональные навыки.В этом году в чемпионате примут участие 650 экспертов и 590 конкурсантов по 82 компетенциям.Победители регионального чемпионата получат возможность представлять Саратовскую область на федеральном этапе.