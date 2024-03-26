В Саратове открылся второй региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы»
Сегодня на базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа состоялось открытие II регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Саратовской области – 2024.
Открытие чемпионата началось с минуты молчания. Участники и гости почтили память погибших в «Крокус Сити Холл».
Заместитель министра образования Людмила Григорьева отметила, что чемпионат – это важное событие для области. Отраслевые предприятия нуждаются в высококвалифицированных специалистах и предстоящий чемпионат - прекрасная возможность проявить профессиональные навыки.
В этом году в чемпионате примут участие 650 экспертов и 590 конкурсантов по 82 компетенциям.
Победители регионального чемпионата получат возможность представлять Саратовскую область на федеральном этапе.