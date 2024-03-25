До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)

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Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения определила целесообразность установки дорожных знаков, запрещающих передвижение на СИМ, по следующим адресам:- проспект им. Петра Столыпина;- ул. Набережная Космонавтов от Обуховского переулка до ул. Бабушкин Взвоз;- ул. Новая Набережная от ул. Бабушкин Взвоз до ул. 2-я Садовая;- бульвар по ул. Астраханская;- бульвар по ул. Рахова.Просьба к жителям, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, быть внимательными при движении по указанным улицам и соблюдать требования Правил дорожного движения в части передвижения на СИМ.