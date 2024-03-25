25 марта 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:00 | 25 марта
Юные спортсмены из Саратова завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях
17:00 | 25 марта
До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)
16:00 | 25 марта
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15:00 | 25 марта
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По лесовосстановлению область входит в тройку лидеров среди субъектов РФ
13:00 | 25 марта
В Саратове создали портативный прибор для экспресс-анализа газовой среды
12:00 | 25 марта
Школа авторов VK «Мел» приглашает образовательный курс по блогингу
11:00 | 25 марта
Гости выставки «Россия» отправляли саратовские театральные открытки друзьям
10:00 | 25 марта
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09:00 | 25 марта
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До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Новости
До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)


Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения определила целесообразность установки дорожных знаков, запрещающих передвижение на СИМ, по следующим адресам:

- проспект им. Петра Столыпина;
- ул. Набережная Космонавтов от Обуховского переулка до ул. Бабушкин Взвоз;
- ул. Новая Набережная от ул. Бабушкин Взвоз до ул. 2-я Садовая;
- бульвар по ул. Астраханская;
- бульвар по ул. Рахова.

Просьба к жителям, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, быть внимательными при движении по указанным улицам и соблюдать требования Правил дорожного движения в части передвижения на СИМ.