До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения определила целесообразность установки дорожных знаков, запрещающих передвижение на СИМ, по следующим адресам:
- проспект им. Петра Столыпина;
- ул. Набережная Космонавтов от Обуховского переулка до ул. Бабушкин Взвоз;
- ул. Новая Набережная от ул. Бабушкин Взвоз до ул. 2-я Садовая;
- бульвар по ул. Астраханская;
- бульвар по ул. Рахова.
Просьба к жителям, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, быть внимательными при движении по указанным улицам и соблюдать требования Правил дорожного движения в части передвижения на СИМ.