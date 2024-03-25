В Воскресенском районе ищут инспектора по делам несовершеннолетних и специалиста по делам молодежи

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Межведомственная группа специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, министерств труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, комитета молодежной политики провела анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского района.Специалисты изучили работу системы профилактики, приняли участие в заседании районной комиссии и дали рекомендации по планированию и организации рейдов в семьи.Специалисты положительно отметили работу по установке пожарных извещателей в семьях в социально опасном положении, организация летнего отдыха всех детей подучетных категорий. Вместе с тем в районе нет инспектора по делам несовершеннолетних в отделе полиции и специалиста по делам молодежи в местной администрации. Это препятствует качественной работе с неблагополучными семьями и «трудными» подростками.«Приглашаем молодых амбициозных специалистов - выпускников юридических вузов - на работу в органы системы профилактики!» - обращается к возможным кандидатам председатель областной комиссии Юлия Васильева.