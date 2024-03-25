По лесовосстановлению область входит в тройку лидеров среди субъектов РФ

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На заседании Общественного совета министерства природных ресурсов и экологии области первый замминистра - начальник управления лесного хозяйства Денис Трошин рассказал о реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экология».Он отметил, что с каждым годом количество лесов в области растет. И если в прошлом году леса увеличились на 4 000 га, то в этом году запланировано 4 500 га.«В прошлом году было проведено искусственное и комбинированное лесовосстановление на площади более 1 890 га; содействие естественному возобновлению на площади 1 020 га; лесоразведение на более 870 га неиспользуемых землях сельхозназначения. По этому направлению по итогам 2023 года Саратовская область входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации», - уточнил Денис Трошин.Реализовывать данные показатели помогает техника, закупленная в том числе за счет областного бюджета.