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В Саратове создали портативный прибор для экспресс-анализа газовой среды

Новости
В Саратове создали портативный прибор для экспресс-анализа газовой среды


Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработали мультисенсорный прибор для ускоренной диагностики состояния газовой среды и мониторинга окружающего воздуха. Благодаря низкой себестоимости и упрощенной конструкции он подойдет для индивидуального использования.

Мультисенсорный газоанализатор разработан с целью быстрой диагностики состояния газовой среды и мониторинга окружающего воздуха. Важной особенностью этого устройства является возможность экспресс-замены сенсорных модулей, сигналы которых обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения, что позволяет оперативно настроить прибор под конкретную задачу.

Созданное устройство отличается максимально простой конструкцией с низкой себестоимостью. Прибор состоит из полупроводниковых датчиков для передачи сигналов и блока обработки информации.

«По нашему мнению, имеющиеся на рынке газоанализаторы имеют высокую стоимость, которая не позволяет их применять для индивидуального использования», – прокомментировал профессор кафедры физико-технического института Виктор Сысоев.

Разработанный газоанализатор будет востребован в различных сферах. Например, в медицине для создания приборов для диагностики болезней по выдоху и анализа гормонального фона. Прибор может применяться в системах сигнализации для предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также в системе экологического мониторинга атмосферного воздуха.

Кроме того, мультисенсорный газоанализатор может использоваться для определения качества топлива, интегрироваться в систему «умный дом» и использоваться в совместной работе с пылесосом для анализа степени запыленности помещения или с холодильником для распознавания неприятных запахов.

Первый опытный образец такого устройства создали в лаборатории «Техносигнал», открытой в университете при поддержке предприятия «Сигнал». Сейчас образец проходит испытания в различных условиях.