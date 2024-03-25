25 марта 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 марта
Юные спортсмены из Саратова завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях
17:00 | 25 марта
До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)
16:00 | 25 марта
Выход на лед запрещен!
15:00 | 25 марта
В Воскресенском районе ищут инспектора по делам несовершеннолетних и специалиста по делам молодежи
14:00 | 25 марта
По лесовосстановлению область входит в тройку лидеров среди субъектов РФ
13:00 | 25 марта
В Саратове создали портативный прибор для экспресс-анализа газовой среды
12:00 | 25 марта
Школа авторов VK «Мел» приглашает образовательный курс по блогингу
11:00 | 25 марта
Гости выставки «Россия» отправляли саратовские театральные открытки друзьям
10:00 | 25 марта
Нацпроект «Демография»: в Самойловском центре соцобслуживания осваивают три вида оздоровительной гимнастики
09:00 | 25 марта
Саратовцы приняли участие во Всероссийской акции «Журавли»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Школа авторов VK «Мел» приглашает образовательный курс по блогингу

Новости
Школа авторов VK «Мел» приглашает образовательный курс по блогингу


Старшеклассников научат рассказывать о себе и своих увлечениях
Основная идея курса - ведение блога. Умение рассказать о себе, своем хобби, профессии или просто, как прошел день, — один из самых важных навыков современного успешного человека. Обучение в рамках курса нацелено на подростков от 14 до 17 лет.

Эксперты курса — блогеры, актёры, музыканты и менеджеры. Они расскажут:
- почему блог нужен любому специалисту: от актера до автомеханика;
- как писать «сильные» тексты, которые будут правильно доносить нужную мысль;
- как общаться с подписчиками, каким контентом не стоит делиться, как быть с негативом в онлайне.

Каждому слушателю необходимо будет самостоятельно зарегистрироваться на курс до 26 марта 2024 года включительно, перейдя по ссылке https://vk.cc/cvpW4O.

Запуск курса - 28 марта 2024 года. Он будет полностью бесплатным и доступен для прохождения онлайн.

«Контент-маркетинг – очень актуальное на сегодня направление для развития. Блог можно использовать для PR-продвижения или поддержания репутации. Также он может стать дополнительным или даже основным источником заработка, фактически - это бизнес в Интернете. Поэтому важно профессионально подойти к этому вопросу: сформировать контент-план, выбрать площадку, продумать оформление, пути продвижения блога и т.п. Образовательный курс от VK поможет освоить нужные навыки и найти свою тему, которая будет интересна широкой аудитории», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.