Школа авторов VK «Мел» приглашает образовательный курс по блогингу

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Старшеклассников научат рассказывать о себе и своих увлеченияхОсновная идея курса - ведение блога. Умение рассказать о себе, своем хобби, профессии или просто, как прошел день, — один из самых важных навыков современного успешного человека. Обучение в рамках курса нацелено на подростков от 14 до 17 лет.Эксперты курса — блогеры, актёры, музыканты и менеджеры. Они расскажут:- почему блог нужен любому специалисту: от актера до автомеханика;- как писать «сильные» тексты, которые будут правильно доносить нужную мысль;- как общаться с подписчиками, каким контентом не стоит делиться, как быть с негативом в онлайне.Каждому слушателю необходимо будет самостоятельно зарегистрироваться на курс до 26 марта 2024 года включительно, перейдя по ссылке https://vk.cc/cvpW4O.Запуск курса - 28 марта 2024 года. Он будет полностью бесплатным и доступен для прохождения онлайн.«Контент-маркетинг – очень актуальное на сегодня направление для развития. Блог можно использовать для PR-продвижения или поддержания репутации. Также он может стать дополнительным или даже основным источником заработка, фактически - это бизнес в Интернете. Поэтому важно профессионально подойти к этому вопросу: сформировать контент-план, выбрать площадку, продумать оформление, пути продвижения блога и т.п. Образовательный курс от VK поможет освоить нужные навыки и найти свою тему, которая будет интересна широкой аудитории», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.