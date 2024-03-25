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Гости выставки «Россия» отправляли саратовские театральные открытки друзьям

Новости
Гости выставки «Россия» отправляли саратовские театральные открытки друзьям


Весь март на площадке выставочного стенда Саратовской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» проходят творческие и презентационные мероприятия цикла «Саратов театральный». Представлял Саратов на ВДНХ и Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова.

Экспозиция выставки от Драмы была представлена элементами декораций и костюмами из премьерных спектаклей последних сезонов. Здесь были копия памятника Олегу Янковскому в образе барона Мюнхгаузена, остроумно обыгранная в спектакле “Тот самый Мюнхгаузен”, роскошное красное платье и корона Марии Стюарт из спектакля “Королева” и кокошник из спектакля “Что делать?”. Рядом с памятником охотно фотографировались гости выставки, а некоторые посетительницы были не прочь примерить красивые головные уборы.

Дополняли стенд театральные открытки со сценами из спектаклей и портретами артистов, книги о театре и актерах, служивших на его сцене.

В центре стенда в режиме нон-стоп показывались фильмы-ролики о богатейшей истории Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова, в том числе о его создателе Слонове, артистах, игравших на сцене театра: Валентине Ермаковой, Юрии Каюрове, Олеге Янковском, Александре Михайлове, а также о Всероссийском театральном фестивале имени Олега Янковского и культурно-образовательном проекте-фестивале «Уроки Табакова» и др.

Эти фильмы можно было посмотреть и в небольшом зрительном зале. В нем заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова проводила лекции о театре для посетителей.

Во время работы выставки там находились молодые популярные актеры театра драмы Екатерина и Максим Локтионовы. Они общались с посетителями, отвечали на их вопросы, раздавали флаеры и открытки. Кстати, театральную открытку можно было подписать и отправить по почте себе или друзьям и знакомым. Многие посетители выставки воспользовались такой возможностью.