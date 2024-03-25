Нацпроект «Демография»: в Самойловском центре соцобслуживания осваивают три вида оздоровительной гимнастики

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Пенсионеры из комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района активно занимаются спортом дважды в неделю. Вести правильный и здоровый образ жизни им помогает программа «Активное долголетие» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны.По словам пожилых спортсменов, физическая активность – это отличный способ поддерживать здоровье и бодрость духа.«Чем старше мы становимся, тем важнее для нас не терять физической активности. Спорт дарит радость движения, помогает быть сильными и выносливыми, заряжает силой и энергией», - делятся участники занятий.На данный момент старшему поколению доступны разные виды гимнастики: оздоровительная, дыхательная, суставная. Занятия ведет квалифицированный специалист по индивидуальным программам.«На тренировках мы учимся техникам правильного дыхания, растяжки, выполняем упражнения на гибкость и подвижность суставов. Все это очень полезно в зрелом возрасте», - отмечает тренер Оксана Леонова.Напомним, что занятия в залах для адаптивной физкультуры доступны сегодня в 34 районных центрах социального обслуживания населения Саратовской области.