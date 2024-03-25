Саратовцы приняли участие во Всероссийской акции «Журавли»

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Трагедия в Крокус Сити Холле отозвалась острой болью в сердцах всех жителей Саратовской области. Молодёжь и общественники региона зажгли свечи в память о невинных жертвах кровавой расправы.В день Национального траура у монумента «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе активисты региональных отделений Волонтёров Победы, Молодой Гвардии, Волонтёрской роты Боевого Братства, Сельской молодёжи, Движения Первых, представители общества «Жены Героев» и Боевого Братства и многих других общественных объединений зажгли свечи, как символ глубокой скорби и сочувствия семьям погибших в результате терракта в Крокус Сити Холл.В самые тяжёлые дни, в самые страшные времена, граждан нашей страны всегда объединяла невероятная сила сострадания, стремление помочь ближнему, разделить его скорбь, и желание помочь в преодолении этой скорби.