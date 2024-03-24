24 марта 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:12 | 23 марта
Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук выступил с обращением к саратовцам:
18:00 | 22 марта
После ремонта в саратовской женской консультации ждут больше будущих мам
17:00 | 22 марта
Завершается приём заявок в добровольческий корпус XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Саратове
16:00 | 22 марта
В Саратове ищут 2,5 тысячи швей на зарплату до 130 тысяч рублей
15:00 | 22 марта
В Энгельсской городской клинической больнице № 2 имени А.Г. Кассиля заменят два лифта
14:00 | 22 марта
В Саратове прошел Урок цифры
13:00 | 22 марта
По итогам рейда водителям такси грозит штраф
12:00 | 22 марта
В Саратовской области энергетики подготовились к паводку
11:00 | 22 марта
В Саратове завершился региональный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО
10:00 | 22 марта
В Саратове вынесен приговор местным жителям, признанным виновными в покушении на диверсию
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук выступил с обращением к саратовцам:

Новости
Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук выступил с обращением к саратовцам:


Трагедия, огромная по своим масштабам, произошла в Подмосковье. Теракт в «Крокус Сити Холле» не оставил равнодушными никого в нашей стране, да и во всем мире. Скорбь, негодование, жажда расплаты в этот день наполняют наши сердца.

Многие информационные агентства, телеграмм-каналы распространяют множество кадров этой жуткой трагедии. Они стремятся первыми подать информацию, гонятся за эксклюзивным материалом. Сомнительные эксперты строят предположения о том, кто стоит за совершением столь дерзкого и бесчеловечного преступления.

Среди прочего много домыслов о личности и национальной принадлежности террористов. Сгоряча, будучи на эмоциях, люди верят всему, что выходит в информационном поле.

Одно я могу сказать – у терроризма нет национальности! Террористы – это преступники! Неважно, кто они по своей национальности! Терроризм – это чума нашего века! И с ней нужно безжалостно бороться! Истреблять всеми возможными способами! Главная цель террористов - посеять страх, ненависть, разобщить людей, запугать их. Мы не дадим им этого сделать!

В эти скорбные дни мы должны объединиться все вместе! Оказать друг другу поддержку, проявить заботу и любовь к ближнему! Во многих городах проходят акции в поддержку пострадавших в этой трагедии и в память о тех, кто погиб. Люди выстраиваются в большие очереди в пункты сдачи крови, чтобы поддержать пострадавших. Это действительно проявление консолидации общества во время трагедии.

Сегодня мы – члены Общественной палаты области, Ассамблеи народов России, национально-культурных организаций собрались у храма «Утоли моя печали», чтобы почтить память погибших. Саратовская область традиционно многонациональный регион. Поэтому нельзя допустить, чтобы мы на фоне всеобщей беды могли допустить еще и национальное разобщение.