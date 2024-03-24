Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук выступил с обращением к саратовцам:

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Трагедия, огромная по своим масштабам, произошла в Подмосковье. Теракт в «Крокус Сити Холле» не оставил равнодушными никого в нашей стране, да и во всем мире. Скорбь, негодование, жажда расплаты в этот день наполняют наши сердца.Многие информационные агентства, телеграмм-каналы распространяют множество кадров этой жуткой трагедии. Они стремятся первыми подать информацию, гонятся за эксклюзивным материалом. Сомнительные эксперты строят предположения о том, кто стоит за совершением столь дерзкого и бесчеловечного преступления.Среди прочего много домыслов о личности и национальной принадлежности террористов. Сгоряча, будучи на эмоциях, люди верят всему, что выходит в информационном поле.Одно я могу сказать – у терроризма нет национальности! Террористы – это преступники! Неважно, кто они по своей национальности! Терроризм – это чума нашего века! И с ней нужно безжалостно бороться! Истреблять всеми возможными способами! Главная цель террористов - посеять страх, ненависть, разобщить людей, запугать их. Мы не дадим им этого сделать!В эти скорбные дни мы должны объединиться все вместе! Оказать друг другу поддержку, проявить заботу и любовь к ближнему! Во многих городах проходят акции в поддержку пострадавших в этой трагедии и в память о тех, кто погиб. Люди выстраиваются в большие очереди в пункты сдачи крови, чтобы поддержать пострадавших. Это действительно проявление консолидации общества во время трагедии.Сегодня мы – члены Общественной палаты области, Ассамблеи народов России, национально-культурных организаций собрались у храма «Утоли моя печали», чтобы почтить память погибших. Саратовская область традиционно многонациональный регион. Поэтому нельзя допустить, чтобы мы на фоне всеобщей беды могли допустить еще и национальное разобщение.