После ремонта в саратовской женской консультации ждут больше будущих мам
Средства на ремонт учреждений этого профиля в размере 43,5 млн рублей выделяются по инициативе губернатора Романа Бусаргина.
Так, женская консультация поликлинического отделения Саратовской городской клинической больницы № 8 получит на ремонт 1,5 миллиона рублей. Сейчас отделение обслуживает порядка 16 тысяч женщин, наблюдаются более двухсот беременных.
«Женщины возвращаются к нам снова и снова, поскольку уже созданы достойные условия. Текущий ремонт помещений мы стараемся проводить на регулярной основе. Не так давно были отремонтированы три кабинета, закуплено необходимое оборудование.
А вот дорогостоящие работы по благоустройству территории, ремонту дорожного полотна и ограждения действительно долгое время оставались проблемой. Поэтому было принято решение потратить выделенные средства именно на эти цели. В настоящий момент ведутся работы над проектно-сметной документацией», – говорит главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.
По его словам, для беременных женщин комфорт и красота играют серьезную роль. Тем более, если речь идет о женской консультации, с которой будет связана определенная, очень ответственная часть жизни.
– Будем надеяться, что в результате изменений новых пациенток – счастливых будущих мам, в женской консультации станет больше, подчеркнул главврач.