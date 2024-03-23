После ремонта в саратовской женской консультации ждут больше будущих мам

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Средства на ремонт учреждений этого профиля в размере 43,5 млн рублей выделяются по инициативе губернатора Романа Бусаргина.Так, женская консультация поликлинического отделения Саратовской городской клинической больницы № 8 получит на ремонт 1,5 миллиона рублей. Сейчас отделение обслуживает порядка 16 тысяч женщин, наблюдаются более двухсот беременных.«Женщины возвращаются к нам снова и снова, поскольку уже созданы достойные условия. Текущий ремонт помещений мы стараемся проводить на регулярной основе. Не так давно были отремонтированы три кабинета, закуплено необходимое оборудование.А вот дорогостоящие работы по благоустройству территории, ремонту дорожного полотна и ограждения действительно долгое время оставались проблемой. Поэтому было принято решение потратить выделенные средства именно на эти цели. В настоящий момент ведутся работы над проектно-сметной документацией», – говорит главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.По его словам, для беременных женщин комфорт и красота играют серьезную роль. Тем более, если речь идет о женской консультации, с которой будет связана определенная, очень ответственная часть жизни.– Будем надеяться, что в результате изменений новых пациенток – счастливых будущих мам, в женской консультации станет больше, подчеркнул главврач.