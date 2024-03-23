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После ремонта в саратовской женской консультации ждут больше будущих мам

Новости
После ремонта в саратовской женской консультации ждут больше будущих мам



Средства на ремонт учреждений этого профиля в размере 43,5 млн рублей выделяются по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

Так, женская консультация поликлинического отделения Саратовской городской клинической больницы № 8 получит на ремонт 1,5 миллиона рублей. Сейчас отделение обслуживает порядка 16 тысяч женщин, наблюдаются более двухсот беременных.

«Женщины возвращаются к нам снова и снова, поскольку уже созданы достойные условия. Текущий ремонт помещений мы стараемся проводить на регулярной основе. Не так давно были отремонтированы три кабинета, закуплено необходимое оборудование.
А вот дорогостоящие работы по благоустройству территории, ремонту дорожного полотна и ограждения действительно долгое время оставались проблемой. Поэтому было принято решение потратить выделенные средства именно на эти цели. В настоящий момент ведутся работы над проектно-сметной документацией», – говорит главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.

По его словам, для беременных женщин комфорт и красота играют серьезную роль. Тем более, если речь идет о женской консультации, с которой будет связана определенная, очень ответственная часть жизни.

– Будем надеяться, что в результате изменений новых пациенток – счастливых будущих мам, в женской консультации станет больше, подчеркнул главврач.