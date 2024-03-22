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В Саратове ищут 2,5 тысячи швей на зарплату до 130 тысяч рублей

Новости
В Саратове ищут 2,5 тысячи швей на зарплату до 130 тысяч рублей

По информации областного центра занятости населения, крупнейшее швейное предприятие России, реализующее крупные инвестиционные проекты, ищет 2,5 тысячи сотрудников.
Предприятие шьёт специальную одежду. Швея может заработать от 40 до 130 тысяч рублей.
Для сотрудников оборудованы светлые и теплые цеха с новым современным оборудованием и материалами. Есть возможность обучиться профессии с нуля. Обучение длится 3 месяца, при этом ученики получают стипендию в размере 20 тысяч рублей.
«Мы активно взаимодействуем с работодателем по подбору персонала. Проводим открытые отборы среди жителей региона. Работодатель гарантирует социальный пакет и белую заработную плату», – отметила директор областного центра занятости Елена Соболева.
В социальный пакет входит компенсация расходов на питание, в дальнейшем планируются бесплатные обеды в собственной столовой. Кроме того, компания помогает гасить проценты по ипотеке – до 50 тысяч в год, компенсирует плату за жилье для иногородних (7 тысяч в месяц для швей, до 15 тысяч – технологам). Помимо этого, дети сотрудников смогут бесплатно отдыхать летом в лагере «Дубки».