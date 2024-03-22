Завершается приём заявок в добровольческий корпус XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Саратове

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25 марта завершается приём заявок в волонтёрский корпус XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования - проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Правительства Саратовской области и Российского Союза Молодежи.В добровольческий корпус уже направлено более 3000 заявок на участие. По итогам отбора планируется подготовить более 500 волонтёров для организации фестиваля. Стать добровольцем главного молодёжного фестиваля может любой житель Российской Федерации от 18 лет. Чтобы подать заявку на участие необходимо до 25 марта 2024 года пройти регистрацию на платформе Добро.ру (https://dobro.ru/event/10616059), указав опыт волонтёрской деятельности, организации крупных событий в рамках выбранного направления.«Мне нравится энергетика Студвесны. Молодёжь заряжает своим позитивом. Нахожу это мероприятие очень интересным. Возраст не имеет значения, когда ты молод душой! Тут можно очень многому научиться у молодых ребят, которые каждый год придумывают всё более интересные проекты, активно проявляют свои таланты, созидают что-то новое, доброе, красивое или полезное», — рассказывает «серебряный» волонтёр из Саратовской области Татьяна Жигунова.Национальный финал XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня и станет одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Фестиваль будет приурочен к 90-летию со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина и пройдет под слоганом, который выбрали участники Программы — «Студвесна. Ближе к звездам».Напомним, что учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Саратовской области. Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).