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В Энгельсской городской клинической больнице № 2 имени А.Г. Кассиля заменят два лифта

Новости
В Энгельсской городской клинической больнице № 2 имени А.Г. Кассиля заменят два лифта


С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ в рамках региональной программы выступил губернатор Роман Бусаргин.

Нормальное функционирование любого лечебного учреждения напрямую зависит от инженерных систем, коммуникации и связи. Большое значение имеет лифтовое хозяйство, имеющее допустимый срок службы. Поэтому требующие замены два старых подъемника больницы будут заменены на новые, современные устройства.

«Для получения консультаций медицинских специалистов нашим пациентам часто приходится перемещаться межу этажами. Поэтому важно, чтобы лифты находились в исправном состоянии. Уже заключены договора на проектирование, установку новых лифтов планируется выполнить в течении лета. Замена будет проходить постепенно и поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала. Двери лифтов оснастят датчиками, препятствующими преждевременному закрытию кабины при входе и выходе пассажиров», - рассказал главный врач энгельсской больницы №2 Валерий Агапов.