В Саратове прошел Урок цифры

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В лицее «Солярис» ученики 7-8 классов познакомились с технологиями те-стирования программных продуктовОрганизатором открытого занятия стал комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». С приветственным словом к ученикам обратилась первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова. Спикером на урок была приглашена руководитель образовательных проектов компании 1С Елизавета Комарова.Темой «цифрового» урока стали «Технологии тестирования». Урок традиционно состоял из лекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Игровые локации и обучающие мини-игры познакомили школьников с разными видами тестирования программных продуктов, а также позволили приобрести важные навыки работы с цифровыми инструментами.Тематический Урок цифры проходит в саратовских школах с 11 по 31 марта 2024 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ.27 марта такой дистанционный урок пройдет для школьников в областных общеобразовательных учреждениях.«Стратегическим партнером и разработчиком содержания нового Урока цифры выступила фирма «1С». Такой вид профориентационных мероприятий направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также способствует правильному выбору будущей сферы деятельности.В игровой форме на уроке ребятам удалось познакомиться с современной и востребованной профессией тестировщика, чья задача не только находить ошибки, но и контролировать и улучшать качество разработанного продукта», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.