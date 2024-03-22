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В Саратове прошел Урок цифры

Новости
В Саратове прошел Урок цифры


В лицее «Солярис» ученики 7-8 классов познакомились с технологиями те-стирования программных продуктов
Организатором открытого занятия стал комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». С приветственным словом к ученикам обратилась первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова. Спикером на урок была приглашена руководитель образовательных проектов компании 1С Елизавета Комарова.

Темой «цифрового» урока стали «Технологии тестирования». Урок традиционно состоял из лекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Игровые локации и обучающие мини-игры познакомили школьников с разными видами тестирования программных продуктов, а также позволили приобрести важные навыки работы с цифровыми инструментами.

Тематический Урок цифры проходит в саратовских школах с 11 по 31 марта 2024 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ.

27 марта такой дистанционный урок пройдет для школьников в областных общеобразовательных учреждениях.

«Стратегическим партнером и разработчиком содержания нового Урока цифры выступила фирма «1С». Такой вид профориентационных мероприятий направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также способствует правильному выбору будущей сферы деятельности.

В игровой форме на уроке ребятам удалось познакомиться с современной и востребованной профессией тестировщика, чья задача не только находить ошибки, но и контролировать и улучшать качество разработанного продукта», - прокомментировала первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.