По итогам рейда водителям такси грозит штраф

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Вчера, 21 марта, состоялся рейд, направленный на профилактику безопасности перевозок пассажиров легковым таксиСовместный рейд представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства области с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Саратов начался на Предмостовой площади. Заместитель отдела по контролю за легковыми такси Олег Буреев рассказал журналистам, что главная задача рейда не наказать водителя, а предотвратить нарушения.Первый остановленный автомобиль был с мелкими нарушениями, но без пассажиров, поэтому с водителем была проведена беседа и вручена памятка ПДД. Водитель следующей машины не получил разрешение перевозчика легковым такси, и теперь ему грозит штраф в размере 10 000 рублей. У водителя третьей остановленной машины не было путевого листа и отсутствовал опознавательный фонарь такси на крыше авто. Это влечет административное наказание работодателя в сумме 10 000 рублей, а также штраф в размере 3 000 рублей водителю.«Как видим, основные нарушения - отсутствие у водителей разрешения на право перевозок пассажиров легковым такси, путевого листа, цветографической схемы «такси», так называемые «шашечки», и опознавательного фонаря такси на крыше автомобиля», - подвел итоги рейда Олег Буреев.Напоминаем, порядок получения разрешения на право осуществления деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси размещен на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства области в разделе «Государственные услуги». Услуга с 1 сентября 2023 года бесплатная.Самый удобный способ получить данную услугу - через портал «ГосУслуги» в электронном виде. С начала этого года граждане уже оформили более 200 разрешений.Также отметим, что профилактические рейды в Саратове проходят еженедельно.