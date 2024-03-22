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По итогам рейда водителям такси грозит штраф

Новости
По итогам рейда водителям такси грозит штраф


Вчера, 21 марта, состоялся рейд, направленный на профилактику безопасности перевозок пассажиров легковым такси
Совместный рейд представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства области с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Саратов начался на Предмостовой площади. Заместитель отдела по контролю за легковыми такси Олег Буреев рассказал журналистам, что главная задача рейда не наказать водителя, а предотвратить нарушения.

Первый остановленный автомобиль был с мелкими нарушениями, но без пассажиров, поэтому с водителем была проведена беседа и вручена памятка ПДД. Водитель следующей машины не получил разрешение перевозчика легковым такси, и теперь ему грозит штраф в размере 10 000 рублей. У водителя третьей остановленной машины не было путевого листа и отсутствовал опознавательный фонарь такси на крыше авто. Это влечет административное наказание работодателя в сумме 10 000 рублей, а также штраф в размере 3 000 рублей водителю.

«Как видим, основные нарушения - отсутствие у водителей разрешения на право перевозок пассажиров легковым такси, путевого листа, цветографической схемы «такси», так называемые «шашечки», и опознавательного фонаря такси на крыше автомобиля», - подвел итоги рейда Олег Буреев.

Напоминаем, порядок получения разрешения на право осуществления деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси размещен на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства области в разделе «Государственные услуги». Услуга с 1 сентября 2023 года бесплатная.

Самый удобный способ получить данную услугу - через портал «ГосУслуги» в электронном виде. С начала этого года граждане уже оформили более 200 разрешений.

Также отметим, что профилактические рейды в Саратове проходят еженедельно.