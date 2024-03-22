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В Саратовской области энергетики подготовились к паводку

Новости
В Саратовской области энергетики подготовились к паводку


Заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения провел заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. В режиме ВКС к работе саратовских участников из отраслевых компаний, министерств и ведомств подключилась также представительница федерального штаба Ирина Материенко.

На повестке - работа объектов электроэнергетики в паводковый и пожароопасный период.

Как сообщил замначальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Александр Подгорный, на сегодняшний день затоплений и подтоплений паводковыми и талыми водами не зафиксировано.

Продолжается вскрытие малых рек – Медведицы, Аткары, Терешки и других. В шести районах 9 рек уже освободились ото льда. По прогнозу, объекты энергетики в зону возможного затопления и подтопления не попадают, если обстановка не осложнится при сильных осадках и резком повышении температуры.

Александр Подгорный также обозначил задачи в преддверии пожароопасного периода, в том числе, своевременную уборку сухой растительности, приведение в нормативное состояние минерализованных полос возле электросетевых объектов.

О подготовке проинформировали представители филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети», Саратовской гидроэлектростанции. В целом, по предоставленным данным, подготовительную работу провели все региональные предприятия комплекса.

«Энергетики приняли меры для надежной работы оборудования и объектов в сложных погодных условиях. Хочу еще раз обратить внимание на важность оперативного взаимодействия. О нештатных ситуациях информируйте незамедлительно. От слаженной и четкой работы всех служб зависит качество энергоснабжения населения и промышленных объектов», - резюмировал Михаил Торгашин.