В Саратове завершился региональный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО

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В марте в Саратовской области состоялся региональный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.За победу в Олимпиаде боролись 90 ребят со всей области в нескольких направлениях: «Игра «Что? Где? Когда?», «Робототехника», «Решение изобретательских задач», «Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов».Школьники продемонстрировали навыки пространственного ориентирования, мышления и управления техническими устройствами. Многие ребята удивили жюри творческим, креативным мышлением и проявили высокий интерес к робототехнике и техническому творчеству.Победителями соревнований стали команды Физико-технического лицея № 1 сразу в трех направлениях; команда «С+-» школы с. Шумейка им. М.П. Дергилева» Энгельсского района; обучающийся Гимназии «Авиатор» г. Саратова Егор Ильичёв (в индивидуальном зачете).Региональный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа прошел ярко и насыщенно. Победители регионального этапа примут участие в окружном этапе Олимпиады, который состоится 12 – 14 апреля 2024 года в г. Пермь.