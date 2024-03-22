В Саратове вынесен приговор местным жителям, признанным виновными в покушении на диверсию

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Следствием и судом установлено, что в июле 2023 года осужденные на территории города Саратова совершили покушение на поджог двух релейных шкафов, являющихся частью объекта инфраструктуры на Приволжской железной дороге – железнодорожной станции «Жасминная». Однако довести свои преступные действия до конца не смогли, поскольку были замечены сотрудниками полиции. Объекты поджога, а также подробные инструкции о совершении преступления были направлены мужчине посредством сообщений через мессенджер.Противоправные действия фигурантов были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Девушка, являвшаяся на момент совершения преступления несовершеннолетней, осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.