22 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
10:00 | 22 марта
В Саратове вынесен приговор местным жителям, признанным виновными в покушении на диверсию
09:00 | 22 марта
В Саратове завершился региональный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО
18:00 | 21 марта
Балаковский филиал АО «Апатит» продолжает наращивать мощности
18:00 | 21 марта
Молодые саратовцы смогут принять участие в формировании нацпроекта «Молодёжь России»
17:00 | 21 марта
В Саратовской области растет спрос на ИТ-специалистов
16:30 | 21 марта
Проект «Ментальное здоровье» помогает социализации и адаптации детей с РАС
16:00 | 21 марта
Более 4 км водопроводных сетей заменят в Ершовском районе
14:03 | 21 марта
Молодым ученым региона помогут в реализации инновационных проектов
13:01 | 21 марта
Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»
12:00 | 21 марта
Главным литературным событием Года семьи в Саратовской области станет Всероссийская неделя детской книги
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове завершился региональный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО

Новости
В Саратове завершился региональный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО


В марте в Саратовской области состоялся региональный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.

За победу в Олимпиаде боролись 90 ребят со всей области в нескольких направлениях: «Игра «Что? Где? Когда?»; «Робототехника»; «Решение изобретательских задач»; «Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов».

Школьники продемонстрировали навыки пространственного ориентирования, мышления и управления техническими устройствами. Многие ребята удивили жюри творческим, креативным мышлением и проявили высокий интерес к робототехнике и техническому творчеству.

Победителями соревнований стали следующие команды: команды Физико-технического лицея № 1 сразу в трех направлениях; команда «С+-» школы с. Шумейка им. М.П. Дергилева» Энгельсского района; обучающийся Гимназии «Авиатор» г. Саратова Егор Ильичёв (в индивидуальном зачете).

Региональный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа прошел ярко и насыщенно. Победители регионального этапа примут участие в окружном этапе Олимпиады, который состоится 12 – 14 апреля 2024 года в г. Пермь.