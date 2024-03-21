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Проект «Ментальное здоровье» помогает социализации и адаптации детей с РАС

Новости
Проект «Ментальное здоровье» помогает социализации и адаптации детей с РАС


По данным статистики, в регионе за последние 5 лет число несовершеннолетних с диагнозом «детский аутизм» выросло в 2,5 раза. Поэтому Саратовская область с конца 2022 года присоединилась к проекту Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье», целью которого является своевременно включить в систему комплексного сопровождения семей с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Об этом и многом другом рассказал сегодня во время прямого эфира министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

«Основная задача, стоящая сегодня перед нами, – совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия между организациями и учреждениями социальной сферы для помощи детям с особыми потребностями»,- отметил министр.

На сегодняшний день в Саратовской области выстроена система поддержки в части реабилитации и оказания социальных услуг. Помощь оказывается в социозащитных учреждениях различного профиля. Надежными социальными партнерами министерства в данном направлении работы являются также социально ориентированные некоммерческие организации. В настоящее время восемь организаций, которые входят в реестр негосударственных поставщиков социальных услуг, оказывают социальные услуги детям-инвалидам, в том числе с ментальными расстройствами.

«Ежегодно услуги социальной реабилитации в НКО получают порядка 500 детей-инвалидов, в том числе более 300 детей, имеющих расстройства аутистического спектра. При этом некоммерческие организации используют в своей работе уникальные методики, что расширяет спектр услуг, которые помогают детям с особыми потребностями», - рассказал руководитель ведомства.

Стоит отметить, что проект «Ментальное здоровье» консолидирует усилия государственных структур образования, здравоохранения, культуры, спорта, некоммерческих и общественных организаций, оказывающих помощь детям с особыми потребностями. В Саратове методической площадкой для реализации проекта стал Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. На базе учреждения действует Региональный ресурсный центр комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, разрабатываются индивидуальные маршруты реабилитации или абилитации детей с ограниченными возможностями.

«Хочу отметить, что у нашей системы есть большой потенциал для выхода на принципиально новый уровень за счет объединения всех имеющихся ресурсов, как на областном, так и на муниципальном уровнях, а это учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и некоммерческого сектора, в единый механизм. Напомню, цель у нас общая – вовремя оказать помощь для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями», - резюмировал Денис Давыдов.