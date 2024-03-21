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Молодые саратовцы смогут принять участие в формировании нацпроекта «Молодёжь России»

Новости
Молодые саратовцы смогут принять участие в формировании нацпроекта «Молодёжь России»


Росмолодёжь запустила открытый сбор предложений в будущий национальный проект «Молодёжь России» на Госуслугах. Каждый молодой гражданин РФ от 14 до 35 лет может внести свои предложения по ссылке (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/418843/?utm_source=widget&utm_medium=federal&utm_campaign=pos.gosuslugi.ru&utm_term=6102_1087746900450_7703672351_770901001) до 1 апреля (включительно).

29 февраля во время церемонии оглашения Послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин анонсировал запуск в 2024 году национального проекта «Молодёжь России». Его цель - поддержка подрастающего и молодого поколения страны через консолидацию положительного опыта сферы.

«Сегодня Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание молодёжной политике. И конечно, именно молодые люди - сама целевая аудитория - должны быть непосредственно задействованы в формировании нового национального проекта. Такой подход «соавторства» станет залогом эффективности дальнейшей работы. Все значимые изменения в сфере формулируются и будут формулироваться при непосредственном участии обширного молодёжного сообщества. Внести свои инициативы при этом сможет каждый молодой россиянин», — отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Национальный проект призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодёжи, а также затронуть все существующие аспекты жизни молодых, начиная с инфраструктуры, карьеры, предпринимательства и заканчивая добровольчеством, наукой и международным молодёжным сотрудничеством. Благодаря национальному проекту продолжат наращиваться темпы комплексной работы над совершенствованием условий для самореализации молодых в стране как востребованных профессионалов, предпринимателей, ученых, наставников, молодых супругов, родителей и других.

Одна из задач Росмолодёжи заключается в координации существующих и разрабатываемых мер поддержки молодёжи. Ведомство уже представило Правительству России варианты концепций реализации нацпроекта.