Балаковский филиал АО «Апатит» продолжает наращивать мощности

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В первом полугодии 2024 г. Балаковский филиал АО «Апатит» планирует завершить 2 инвестиционных проекта: техническое перевооружение одной из технологических систем сернокислотного производства (СК-20) и одной из технологических систем цеха минеральных солей (ФОК-2) с увеличением выпуска кормового монокальцийфосфата на 53 тыс. тонн в год.СК-20 фактически построена заново с использованием отечественного оборудования. На её модернизацию было направлено 6,582 млрд рублей. В результате производительность системы увеличена на 40% и с пуском нового нагнетателя воздуха достигнет 1 млн 100 тысяч тонн моногидрата в год. В целом предприятие теперь сможет выпускать до 3 млн тонн ценнейшего дефицитного сырья. Ввод в эксплуатацию обновлённой СК-20 – очередной шаг компании «ФосАгро» на пути к укреплению своего сырьевого суверенитета и снижению зависимости от внешних поставок серной кислоты.Техническое перевооружение второй системы цеха минеральных солей выходит на финальную стадию. Объём инвестиций в проект составит 3,345 млрд рублей. Сейчас идёт монтаж нового, более мощного оборудования. В результате проведённой модернизации вырастут объёмы выпуска монокальцийфосфата – кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц, востребованной фермерскими хозяйствами в России и за её пределами.