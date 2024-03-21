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В Саратовской области растет спрос на ИТ-специалистов

Новости
В Саратовской области растет спрос на ИТ-специалистов


На брифинге министр цифрового развития и связи области Владимир Старков рассказал о состоянии ИТ-отрасли и ее кадровом потенциале в Саратовской области

В регионе осуществляют деятельность более 90 крупных и средних предприятий, формирующих рынок IT-индустрии. Ряд саратовских организаций имеют в своей структуре специальные подразделения по разработке собственных IT-продуктов и решений, например, группа компаний «Рубеж», «Нефтемаш» - САПКОН, «Мебельная фабрика «Мария» и др.

Общее количество занятых в ИТ-сфере составляет более 5 тыс. человек, из них в разработке компьютерного программного обеспечения занято более 2 тыс. специалистов. Среднемесячная заработная плата в регионе среди разработчиков компьютерного ПО, оказания консультационных услуг в данной области и деятельности в области ИТ составляет более 80 тыс. руб.

В 2023 году потребность работодателей региона в специалистах в сфере ИТ составила 272 человека или 0,2% от общей потребности в кадрах.

«Учитывая переход отдельных компаний «на удаленку», а также новые условия жизни, требующие обеспечения грамотной, эффективной защиты информации, включая персональные данные и информацию о финансовых потоках организаций, на предстоящие два года наблюдается тенденция увеличения спроса на ИТ-специалистов - в среднем, на 1-2%», - рассказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

Подготовку специалистов с высшим образованием в сфере компьютерных наук и информационных технологий на территории региона осуществляют 7 вузов, а также 28 профессиональных образовательных организаций.

На сегодняшний день по IT-специальностям обучается более 8 тыс. человек, из них в вузах - свыше 3 тыс. студентов, в колледжах и техникумах области свыше 5 тыс. студентов. В этом году из вузов планируется выпустить около 1000 дипломированных специалистов ИТ-направлений.