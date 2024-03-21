Более 4 км водопроводных сетей заменят в Ершовском районе

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В этом году по региональной программе губернатора Романа Бусаргина по водообеспечению жителей сельских поселений на ремонт систем водоснабжения и очистки источников выделили 211 млн рублей.На выделенное финансирование в шести районах области проведут мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации систем водоснабжения. Это позволит улучшить качество водоснабжения для более 70 тысяч человек.«В Ершовском муниципальном районе уже запланированы мероприятия по перекладке участков водопроводов общей протяженностью более 4 км. Заменим запорную арматуру в колодцах, проведем ремонт артезианской скважины. Также планируется установка водонапорной башни, замена и ремонт насосных установок и фильтров на локальных очистных сооружениях. В результате качество водоснабжения станет лучше для более 12,5 тысяч жителей района», - отмечает глава Ершовского муниципального района Константин Мызников.Напомним, что в 2023 году в рамках региональной программы обновлено и отремонтировано более 50 километров водопроводных сетей в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах.