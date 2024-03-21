21 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 марта
Балаковский филиал АО «Апатит» продолжает наращивать мощности
18:00 | 21 марта
Молодые саратовцы смогут принять участие в формировании нацпроекта «Молодёжь России»
17:00 | 21 марта
В Саратовской области растет спрос на ИТ-специалистов
16:30 | 21 марта
Проект «Ментальное здоровье» помогает социализации и адаптации детей с РАС
16:00 | 21 марта
Более 4 км водопроводных сетей заменят в Ершовском районе
14:03 | 21 марта
Молодым ученым региона помогут в реализации инновационных проектов
13:01 | 21 марта
Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»
12:00 | 21 марта
Главным литературным событием Года семьи в Саратовской области станет Всероссийская неделя детской книги
11:00 | 21 марта
Жители голосуют за продолжение «дорожных» программ
10:00 | 21 марта
Региональный проект поможет возродить 60-летний сельский Дом культуры в Краснопартизанском районе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 4 км водопроводных сетей заменят в Ершовском районе

Новости
Более 4 км водопроводных сетей заменят в Ершовском районе


В этом году по региональной программе губернатора Романа Бусаргина по водообеспечению жителей сельских поселений на ремонт систем водоснабжения и очистки источников выделили 211 млн рублей.

На выделенное финансирование в шести районах области проведут мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации систем водоснабжения. Это позволит улучшить качество водоснабжения для более 70 тысяч человек.

«В Ершовском муниципальном районе уже запланированы мероприятия по перекладке участков водопроводов общей протяженностью более 4 км. Заменим запорную арматуру в колодцах, проведем ремонт артезианской скважины. Также планируется установка водонапорной башни, замена и ремонт насосных установок и фильтров на локальных очистных сооружениях. В результате качество водоснабжения станет лучше для более 12,5 тысяч жителей района», - отмечает глава Ершовского муниципального района Константин Мызников.

Напомним, что в 2023 году в рамках региональной программы обновлено и отремонтировано более 50 километров водопроводных сетей в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах.