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Молодым ученым региона помогут в реализации инновационных проектов

Новости
Молодым ученым региона помогут в реализации инновационных проектов


На базе Венчурного фонда Саратовской области при содействии министерства экономического развития области открыто региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).

Ключевой целью Фонда является финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.

«Для регионального представительства важным направлением деятельности является содействие в привлечении в Саратовскую область финансирования инновационных проектов. Теперь инноваторам нашего региона грантовая поддержка стала еще доступнее. В региональном представительстве проконсультируют по условиям участия в конкурсах, помогут подготовить заявку на грант и будут сопровождать на всех этапах его получения. Поддержка в реализации проектов оказывается как школьникам и студентам, так и небольшим и крупным компаниям», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Региональный бизнес уже выигрывал гранты Фонда содействия инновациям.

Так, компания «Аврора» стала победителем конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» и получила грант в размере 30 млн рублей на модернизацию завода и увеличение объемов производства инновационной экосистемы «Аврора некст» - запатентованной разработки завода, аналогов которой нет в мире. Содействие в подготовке проекта оказали Центр «Мой бизнес» и Региональный центра инжиниринга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее можно узнать по ссылке: https://fsimp.ru/ или по тел.: (8452) 75-64-03.