Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»

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Выдвижение соискателей по всем номинациям осуществляется по итогам 2023 года:• субъектами малого и среднего предпринимательства посредством самовыдвижения;• органами государственной власти области;• органами местного самоуправления;• общественными организациями.Конкурс проводится по следующим номинациям:«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»,«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»,«Предприниматель Саратовской губернии в сфере туризма»,«Женщина-предприниматель»,«За меценатство и благотворительность»,«Самое динамично развивающееся предприятие»,«Молодой предприниматель Саратовской губернии»,«Социальный предприниматель»«Лучший налогоплательщик года»«Самый успешный старт».Прием заявок продлится по 24 апреля 2024 года согласно установленным формам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (информация размещена на сайте министерства экономического развития области в разделе «Развитие предпринимательства» по ссылке: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 910.Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии, посвященной официальному подведению итогов конкурса, и награждены дипломами и ценными призами.По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет конкурса по тел. (8452) 23-84-11, 26-25-40.