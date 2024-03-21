21 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:01 | 21 марта
Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»
12:00 | 21 марта
Главным литературным событием Года семьи в Саратовской области станет Всероссийская неделя детской книги
11:00 | 21 марта
Жители голосуют за продолжение «дорожных» программ
10:00 | 21 марта
Региональный проект поможет возродить 60-летний сельский Дом культуры в Краснопартизанском районе
09:00 | 21 марта
ВФМ-2024 покорил регионы России: в рамках Всемирного фестиваля молодёжи Общество «Знание» провело более 260 мероприятий
18:00 | 20 марта
Саратовские студенты - победители международного джазового вокального конкурса
17:00 | 20 марта
Саратовские ИТ-компании могут получить грантовую поддержку от 20 до 500 млн руб.
16:00 | 20 марта
Родителей саратовских школьников приглашают на Всероссийское родительское собрание
15:00 | 20 марта
ВЦИОМ отметил рекордное доверие к выборам за последние 20 лет
14:00 | 20 марта
10 лет вместе: Общество «Знание» подготовило цикл мероприятий о Крыме и Севастополе в Саратовской области
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»

Новости


С 26 марта стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».

Выдвижение соискателей по всем номинациям осуществляется по итогам 2023 года:
• субъектами малого и среднего предпринимательства посредством самовыдвижения;
• органами государственной власти области;
• органами местного самоуправления;
• общественными организациями.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»,
«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере туризма»,
«Женщина-предприниматель»,
«За меценатство и благотворительность»,
«Самое динамично развивающееся предприятие»,
«Молодой предприниматель Саратовской губернии»,
«Социальный предприниматель»
«Лучший налогоплательщик года»
«Самый успешный старт».

Прием заявок продлится по 24 апреля 2024 года согласно установленным формам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (информация размещена на сайте министерства экономического развития области в разделе «Развитие предпринимательства» по ссылке: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 910.

Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии, посвященной официальному подведению итогов конкурса, и награждены дипломами и ценными призами.

По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет конкурса по тел. (8452) 23-84-11, 26-25-40.