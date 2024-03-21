Стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»
С 26 марта стартует прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии».
Выдвижение соискателей по всем номинациям осуществляется по итогам 2023 года:
• субъектами малого и среднего предпринимательства посредством самовыдвижения;
• органами государственной власти области;
• органами местного самоуправления;
• общественными организациями.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания»,
«Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг»,
«Предприниматель Саратовской губернии в сфере туризма»,
«Женщина-предприниматель»,
«За меценатство и благотворительность»,
«Самое динамично развивающееся предприятие»,
«Молодой предприниматель Саратовской губернии»,
«Социальный предприниматель»
«Лучший налогоплательщик года»
«Самый успешный старт».
Прием заявок продлится по 24 апреля 2024 года согласно установленным формам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (информация размещена на сайте министерства экономического развития области в разделе «Развитие предпринимательства» по ссылке: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/MSP_konkurs.php) по электронной почте protasovaey@saratov.gov.ru или по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 910.
Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии, посвященной официальному подведению итогов конкурса, и награждены дипломами и ценными призами.
По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет конкурса по тел. (8452) 23-84-11, 26-25-40.