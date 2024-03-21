Главным литературным событием Года семьи в Саратовской области станет Всероссийская неделя детской книги

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Саратовская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина проводит для любителей семейного чтения главное литературное событие весны – Всероссийскую неделю детской книги, организованную в регионе при участии регионального министерства культуры.В Год семьи масштабное мероприятие пройдет с 23 по 31 марта под девизом «Читает семья – читает страна».«Праздник родился 26 марта 1943 года по инициативе нашего земляка, детского писателя Льва Кассиля. Тогда школьников пригласили на «Книжкины именины» в Колонный зал Дома Союзов, где они слушали выступления знаменитых писателей, причем некоторые приехали с фронта. Замечательная традиция рождалась при участии Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Корнея Чуковского, Михаила Пришвина, Зои Воскресенской, Александра Фадеева и других детских классиков», – напомнила министр культуры области Наталия Щелканова.Впоследствии этот день вспоминали как праздник надежды. Он так понравился взрослым и детям, что с тех пор отмечается ежегодно во всех регионах страны, и каждый год в его программу добавляется что-то новое и интересное.В 2024 году торжественное открытие Недели книги состоится там, где оно прошло впервые. В Саратове мероприятие стартует 23 марта в 10.00 в большом зале областного Дома работников искусств. «Юных любителей чтения и их родителей захватит калейдоскоп творческих встреч, книжных выставок, бесед на важные темы», – отметила глава минкульта.В этом году в программе зажигательное семейное - библиошоу, современное прочтение легендарной истории в кукольном спектакле «Бременские музыканты», знакомство с китайской культурой, а также семейные мастер-классы, онлайн и оффлайн встречи с известными писателями: Катей Матюшкиной, Еленой Хрусталевой, Идой Мартин, Еленой Ульевой и Светланой Кривошлыковой и многое другое. Вход на мероприятия свободный.