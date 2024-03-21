Жители голосуют за продолжение «дорожных» программ

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В минтрансе подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году и рассказали о ремонте сельских дорогВчера состоялось заседание Общественного совета при минтрансе, посвященное итогам деятельности дорожно-транспортной отрасли в 2023 году и планам на 2024 год. В мероприятии приняли участие начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергей Никитин, члены Общественного совета при минтрансе, подрядчики и перевозчики.Сергей Никитин доложил собравшимся о том, что уже сделано, упомянув масштабные объекты прошлого года, ввод в эксплуатацию которых ждали жители области. В их числе - строительство второй очереди Татищевского путепровода, ремонт 55 км дороги «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка» и др. В прошлом году началось и продолжается в этом году строительство моста через реку Большой Иргиз на автодороге «Горный - Березово».Сергей Плешаков, советник министра и куратор региональной программы по ремонту дорог в населенных пунктах и сельских поселениях, напомнил, что в 2023 году по данной программе, инициированной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, региону удалось привести в нормативное состояние 357 км дорог.В этом году дорожники приведут в порядок почти 300 км сельских дорог. Решение о выделении средств из областного бюджета принято губернатором области Романом Бусаргиным. Дороги и улицы выбирают на сходах и собраниях сами жители. «Люди очень заинтересованы в этой региональной программе, она позволяет отремонтировать именно тот участок, который очень нужен на данный момент жителям – к школе или детскому саду, ФАПу и т.д., - подчеркнул советник министра и добавил: - На сегодняшний день на 70% объектов контракты заключены. Как только позволит погода, дорожники приступят к ремонту».Председатель Общественного совета Борис Кайданов поднял тему общественного транспорта. Его работа касается практически всех жителей. Для транспортной доступности населения области предусмотрено 803 маршрута регулярных перевозок, которые включают автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты.В 2023 и 2024 годах 22 маршрута переведены на регулируемый тариф. Это позволило обеспечить и сохранить транспортное обслуживание по социальным маршрутам, обязало перевозчиков предоставлять все льготы на проезд, а в случае нарушений - применять к ним штрафные санкции.В рамках госпрограммы Саратовской области «Развитие транспортной системы» перевозчиками за свой счет приобретено 65 единиц подвижного состава. Город Энгельс получил 6 единиц низкопольных электробусов, которые вышли на маршрут «Саратов - Энгельс». В 2023 году заключены госконтракты на поставку в область 82 автобусов большого и среднего класса. Сейчас они активно поступают в Саратов.«Несмотря на достаточно сложную сегодня ситуацию, основные задачи транспорта в области выполняются. Но вопросы, требующие решения, конечно, есть, - отметил спикер. - Это снижение пассажиропотока (он не восстановился полностью после пандемии), нехватка водителей категории «Д», подорожание ГСМ, стареющий автобусный парк и другие. Министерство продолжит работу по решению транспортных задач области».