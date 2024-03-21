Региональный проект поможет возродить 60-летний сельский Дом культуры в Краснопартизанском районе

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В Саратовской области продолжается реализация региональной программы по ремонту сельских Домов культуры. Это одна из самых масштабных и востребованных региональных программ, была предложена в 2021 году председателем Госдумы Вячеславом Володиным .В этом году по решению Губернатора Романа Бусаргина 50 домов культуры отремонтируют на общую сумму 74 млн рублей из областного бюджета. В число участников проекта вошел сельский Дом культуры села Раздольное Краснопартизанского района.- Сельский дом культуры – единственное место в селе, где можно развивать способности к творчеству, - отметила художественный руководитель СДК с. Раздольное Елена Дудыкина. - Более 60 лет двери нашего сельского дома культуры открыты для всех жителей и гостей села. В зале вершатся все важные дела: проводятся праздники, сходы, собрания, выборы. Приходят дети, подростки, молодёжь, пенсионеры. Работают творческие коллективы: вокальные ансамбли «Рябинушка», «Надежда» и «Вдохновение», детская вокальная группа «Лучики». Все жители села Раздольное в ожидании ремонта, который поможет сделать наш Дом культуры современным и благоустроенным.Кирпичное одноэтажное здание Дома культуры находится в центре села, капитальный ремонт здесь не проводился.- В этом году на проведение капитального ремонта здания СДК с. Раздольное из областного бюджета выделили 2 млн рублей, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.На эти средства заменят кровлю здания, оконные блоки, двери, сделают штукатурку и окраску стен и потолков. В настоящее время уже начались работы по демонтажу дверных полотен и дверных коробок, проводится зачистка стен и потолков внутренних помещений здания от старой краски и штукатурки. Работы по замене кровли начнутся в апреле, завершение запланировано на август.