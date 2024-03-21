ВФМ-2024 покорил регионы России: в рамках Всемирного фестиваля молодёжи Общество «Знание» провело более 260 мероприятий

просмотров: 100

Эксперты из разных сфер обсудили с молодёжью перспективы формирования многополярного мира, глобальные вызовы современности, возможности самореализации нового поколения и многие другие актуальные темы. Обширная образовательная программа прошла и в Приволжском федеральном округе.Участники просветительских мероприятий Общества «Знание» — молодые россияне и их зарубежные гости — узнали интересные факты о культуре и истории России, достижениях в области науки, искусства, образования, промышленности и территориального развития, встретились со звёздами спорта, театра и кино, представителями делегаций, вернувшиеся в родные регионы. Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации. Ребята не только вместе побывали на встречах с экспертами из разных сфер. Также в неформальной атмосфере они обсудили актуальные вопросы, наладили дружеские, творческие и деловые связи невзирая на различие национальностей, политических взглядов и культурных особенностей.«Наша образовательная программа региональной недели Всемирного фестиваля молодёжи была направлена на диалог представителей разных культур. Мы организовали 260 просветительских мероприятий, чтобы как можно больше людей прикоснулись к наследию ВФМ-2024 и стали частью этого большого праздника», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.На площадке молодежного центра «ЯРАТАМ» лектор Общества «Знание», член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политике, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Гарри Мурадян провел для образовательный интенсив для судентов из разных городов.В Мордовии актёр театра и кино, телеведущий Оскар Кучера, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, заместитель председателя Наблюдательного совета Мордовского регионального отделения Общества «Знание», ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко встретились более чем с 600 школьниками и студентами.В Нижегородской области серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поделился своей историей успеха и провел лекцию для иностранных участников Всероссийского фестиваля молодежи на тему «Спорт и искусство в фигурном катании».Мотивационный тренер, параатлет и предприниматель, победитель Лиги Лекторов и проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Чешев провел для ребят в Пермском крае урок мотивации для жизни и карьеры. Всего лекции и дискуссионные площадки региональной образовательной программы собрали более 300 человек.На площадке Тольяттинского государственного университета двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Елена Посевина встретилась с преподавателями, студентами института физической культуры и спорта, гуманитарно-педагогического института, а также учениками тольяттинской городской спортивной школы по художественной гимнастике LADA. Всего на встречу пришло около 90 тольяттинцев.В Пензе состоялась встреча со студентами, которые только что вернулись заряженные миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.В Кировской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, республиках Чувашия, Марий Эл, Башкортостан прошли просветительские мероприятия, включающие не только выступления лекторов — руководителями органов власти, общественными организациями, спортсменами, но и дискуссии, мастер-классы.Напомним, Общество «Знание» выступило генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента Владимира Путина. В неё вошли однодневные форумы трека Знание.Лекторий во всех регионах страны. Все события были тесно связаны с миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.***Справочно:Всемирный фестиваль молодёжи прошел в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи. Российское общество «Знание» выступило генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи.Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.