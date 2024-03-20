Саратовские студенты - победители международного джазового вокального конкурса
В Москве завершился VIII международный джазовый вокальный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Гнесин-джаз-голос-2024 взрослые». Он проходил в концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва). На сцене звучали голоса только сильнейших исполнителей страны.
Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)» Саратовского областного колледжа искусств показали отличные результаты и вошли в число победителей в различных номинациях:
- эстрадный вокальный ансамбль 3 курса «Consonance» (класс преподавателя Плаксиной Н. А.) стал лауреатом I степени. Состав ансамбля - Денис Гурьянов, Анжела Тарасова, Егор Харитонов, Мария Шарапова, Арина Козюпа и Ирина Убакаева;
- студент первого курса Дмитрий Пушнов (класс преподавателя Левиной И.А.) получил звание лауреата II степени;
- студент третьего курса Денис Гурьянов (класс преподавателя Плаксиной Н.А.) стал лауреатом III степени;
- дипломантом стала студентка третьего курса Анжела Тарасова (класс преподавателя Самойловой Д.А.).