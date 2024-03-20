Саратовские студенты - победители международного джазового вокального конкурса

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В Москве завершился VIII международный джазовый вокальный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Гнесин-джаз-голос-2024 взрослые». Он проходил в концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва). На сцене звучали голоса только сильнейших исполнителей страны.Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)» Саратовского областного колледжа искусств показали отличные результаты и вошли в число победителей в различных номинациях:- эстрадный вокальный ансамбль 3 курса «Consonance» (класс преподавателя Плаксиной Н. А.) стал лауреатом I степени. Состав ансамбля - Денис Гурьянов, Анжела Тарасова, Егор Харитонов, Мария Шарапова, Арина Козюпа и Ирина Убакаева;- студент первого курса Дмитрий Пушнов (класс преподавателя Левиной И.А.) получил звание лауреата II степени;- студент третьего курса Денис Гурьянов (класс преподавателя Плаксиной Н.А.) стал лауреатом III степени;- дипломантом стала студентка третьего курса Анжела Тарасова (класс преподавателя Самойловой Д.А.).