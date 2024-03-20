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Саратовские ИТ-компании могут получить грантовую поддержку от 20 до 500 млн руб.

Новости
Саратовские ИТ-компании могут получить грантовую поддержку от 20 до 500 млн руб.


Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор государственных мер поддержки Минцифры России - принимает заявки на грантовые конкурсы для IT-компаний, внедряющих цифровые решения. Участником конкурсного отбора может стать российская организация, планирующая (осуществляющая) внедрение российского решения в сфере ИТ.

Сумма гранта составляет от 20 до 500 млн. рублей, для особо значимых проектов максимальный размер гранта может составлять не более 6 млрд рублей.

Конкурсный отбор включает в себя следующие этапы:
− регистрация заявки;
− проверка заявки;
− экспертиза и оценка заявки;
− рассмотрение заявок и определение победителей конкурсного отбора грантовым комитетом.

Срок приёма заявок - до 30 октября 2024 года. Подать заявку можно на портале РФРИТ по ссылке: https://rfrit.ru/support-measure/grants/grant-na-vnedrenie-rossiiskii-it-reshenii/

Важным условием предоставления гранта на реализацию проектов является наличие проекта в Перечне особо значимых проектов - это ключевые проекты по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ. Перечень утвержден Минцифры Российской Федерации. Ознакомиться можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/itindustry/grants/particularly_significant_projects.

«Программа грантовой поддержки осуществляется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», инициированной Президентом РФ. Программа государственных грантов основана на конкурсной основе. Организации, желающие получить грант, должны представить свои проекты на рассмотрение экспертного совета. Грантовая поддержка способствует наращиванию внутренних ресурсов в сфере ИТ-технологий, развитию отечественной индустрии, что в свою очередь обеспечивает развитие цифровой экономики в регионе», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.