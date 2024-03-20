Родителей саратовских школьников приглашают на Всероссийское родительское собрание

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Всероссийское родительское собрание «Россия — мои горизонты» состоится в каждом классе, где реализуется профминимум. На этом мероприятии эксперты ответят на вопросы, как помочь подросткам в профессиональном самоопределении, в том числе благодаря государственной программе в этой сфере.Собрание будет состоять из тематических блоков, на котором родителям расскажут о целях Единой модели профориентации и курсе «Россия — мои горизонты», роли родителей в формировании готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, а также региональных возможностях развития образовательно-профессиональной траектории.«Выбор профессионального пути, образования, профессии и места работы является одним из самых важных решений каждого человека. И ведущую роль в этом выборе играют родители. Открытый разговор с родителями школьников со всей страны позволит еще раз подчеркнуть важность профессиональной ориентации и выбора профессионального будущего для детей. Особенно эта тема актуальна сейчас, когда в школах создаются профильные предпрофессиональные классы, и у детей есть возможность найти свое призвание уже со средней школы», – отметил Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов — федерального оператора профориентационной программы «Билет в будущее» в России.Всероссийское родительское собрание проводится в рамках единой модели профориентации «Россия – мои горизонты», внедренной с 1 сентября 2023 г. в российских школах, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Федеральным оператором профориентационного минимума и проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» является Фонд Гуманитарных Проектов.Курс для учащихся 6-11 классов представляет собой инициативу Минпросвещения России, целью которой является ознакомление школьников с разнообразными профессиональными направлениями и возможностями на рынке труда, а также помогают ученикам определиться с будущей профессией, учитывая их интересы, способности и потребности рынка труда.