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ВЦИОМ отметил рекордное доверие к выборам за последние 20 лет

Новости
ВЦИОМ отметил рекордное доверие к выборам за последние 20 лет


Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о доверии жителей России к президентским выборам, которые проходили с 15 по 17 марта.

Рекордное число россиян — 65% — заявили, что результаты выборов достоверны. Итоги голосования вызвали преимущественно положительные эмоции: надежду, радость и воодушевление.

Кроме того, большинство россиян — 72% — заявили о доверии к результатам выборов Президента РФ.

Важным показателем выборов стала и рекордная в России явка — на участки пришли или проголосовали дистанционно свыше 77 % избирателей. Рекордный уровень поддержки получил Владимир Путин — более 87% голосов.

Саратовская область показала лучший результат в Приволжском федеральном округе, за действующего главу государства проголосовали 91,6% избирателей.