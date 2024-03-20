10 лет вместе: Общество «Знание» подготовило цикл мероприятий о Крыме и Севастополе в Саратовской области

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С 12 по 22 марта в регионах России общество «Знание» организует форумы «Российский Крым: десять лет спустя». 10-ю годовщину Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят по всей стране, участниками просветительских мероприятий Знание.Лекторий станут молодые люди, студенты и школьники, а лекции для них прочитают государственные и общественные деятели, лидеры в сфере науки и образования.Так, 18 марта на площадке Саратовского областного педагогического колледжа прошло мероприятие в рамках празднования 10-й годовщины Дня воссоединения Крыма с Россией. Студенты колледжа встретились с ветераном боевых действий полковником милиции в отставке, заместителем председателя совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Саратовской области Виталием Цукановым, подполковником полиции, заместителем начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Саратовской области Александром Логиновым, заведующим кафедрой истории государства, права и международных отношений Поволжского института управления (филиал РАНХиГС) Валерием Кузиным, председателем Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Федерация Лазертага России», ветераном боевых действий, добровольцем «Крымской весны» 2014 года, добровольцем-волонтером на Донбассе Игорем Поповым и руководителем Саратовского филиала Виртуальной энциклопедии «Altairika» Сергеем Петровым.С приветственным словом к участникам мероприятия обратились директор колледжа Данис Каримов и директор филиала Российского общества «Знание» по Саратовской области Алина Анисимова. Александр Логинов и Виталий Цуканов рассказали о геополитическом и цивилизационном значении Крыма для России. Валерий Кузин поделился своими знаниями о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией. Участник событий в Крыму в 2014 году Игорь Попов рассказал, от каких опасностей спасли крымчан «вежливые люди», поделился личным опытом общения с жителями Крыма и хронологией главных событий 2014 года, навсегда изменивших историю Крыма и Севастополя.«Общение с крымчанами разных национальностей во время событий 2014 года дало мне важное понимание. Они всегда чувствовали себя россиянами. Они всегда хотели стать частью России. Именно это позволило Крыму вернуться в родную семью», — отметил Игорь Попов.В рамках мероприятия студенты смогли не только узнать о истории Крыма и важности воссоединения с Россией, но и окунуться в мир виртуальной энциклопедии «Altairika», представленный Сергеем Петровым, а с Игорем Поповым — пострелять из безопасного лазерного оружия для лазертага, примерить амуницию и запустить дрон.Саратовский филиал общества «Знание» запланировал более 30 мероприятий в рамках празднования 10-й годовщины Дня воссоединения Крыма: лекции, тематические показы фильмов, открытые диалоги с участниками событий в Крыму в 2014 году. Молодые люди узнают о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности. Мероприятия станут площадкой для разговора об исторических событиях, патриотизме и достижениях России.