Посевная-2024: более 95% семян, подготовленных к высеву в Саратовской области, – отечественной селекции

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Подготовку и проведение сезонных полевых работ-2024 обсудили на оперштабе Минсельхоза России, которое провел Дмитрий Патрушев. В режиме видеоконференцсвязи в заседании штаба приняли участие зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и отраслевые заместители министра, а также председатель аграрного комитета регионального парламента Иван Бабошкин.Семенами зерновых культур российские аграрии обеспечены в полном объеме, сообщил Дмитрий Патрушев. Заготовка семян других культур идет в соответствии с графиком выхода в поля.В Саратовской области, уточнил Роман Ковальский, семян зерновых и зернобобовых культур засыпано 141 тыс. тонн или 107% от потребности. 95% засыпанного семенного материала – отечественной селекции, в том числе саратовской селекции – более 60%.В разрезе культур аграриями Саратовской области приобретено 2,8 тыс. тонн семян кукурузы (83% от потребности), 3,6 тыс. тонн семян подсолнечника (48% от потребности), 35 тонн семян сахарной свеклы (65 % от потребности). Семенным картофелем аграрии региона законтрактованы в полном объеме - 1,8 тыс. тонн.«Поставка семян осуществляется в штатном режиме, проблем с поставкой семян нет», - добавил Роман Ковальский.