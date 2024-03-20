20 марта 2024 СРЕДА
Новости
15:00 | 20 марта
ВЦИОМ отметил рекордное доверие к выборам за последние 20 лет
14:00 | 20 марта
10 лет вместе: Общество «Знание» подготовило цикл мероприятий о Крыме и Севастополе в Саратовской области
13:00 | 20 марта
Посевная-2024: более 95% семян, подготовленных к высеву в Саратовской области, – отечественной селекции
12:00 | 20 марта
В Саратовской области растет количество многодетных семей
11:00 | 20 марта
На развитие водопроводной сети Саратова будет выделено 423 млн рублей
10:00 | 20 марта
Врачи поликлиники областной детской клинической больницы начали принимать пациентов в основном корпусе учреждения
09:00 | 20 марта
Порядка 250 тысяч жителей региона отдали свои голоса в первые три дня Всероссийского голосования за выбор новых объектов благоустройства
06:45 | 20 марта
Сегодня в Энгельсе ликвидированы БПЛА
22:03 | 19 марта
Современное образование: конструктор новых возможностей
18:54 | 19 марта
Роман Чуйченко – о нарушении сроков доставки пенсий: «Недопустима задержка даже на сутки»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Посевная-2024: более 95% семян, подготовленных к высеву в Саратовской области, – отечественной селекции

Новости
Посевная-2024: более 95% семян, подготовленных к высеву в Саратовской области, – отечественной селекции


Подготовку и проведение сезонных полевых работ-2024 обсудили на оперштабе Минсельхоза России, которое провел Дмитрий Патрушев. В режиме видеоконференцсвязи в заседании штаба приняли участие зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и отраслевые заместители министра, а также председатель аграрного комитета регионального парламента Иван Бабошкин.

Семенами зерновых культур российские аграрии обеспечены в полном объеме, сообщил Дмитрий Патрушев. Заготовка семян других культур идет в соответствии с графиком выхода в поля.

В Саратовской области, уточнил Роман Ковальский, семян зерновых и зернобобовых культур засыпано 141 тыс. тонн или 107% от потребности. 95% засыпанного семенного материала – отечественной селекции, в том числе саратовской селекции – более 60%.

В разрезе культур аграриями Саратовской области приобретено 2,8 тыс. тонн семян кукурузы (83% от потребности), 3,6 тыс. тонн семян подсолнечника (48% от потребности), 35 тонн семян сахарной свеклы (65 % от потребности). Семенным картофелем аграрии региона законтрактованы в полном объеме - 1,8 тыс. тонн.

«Поставка семян осуществляется в штатном режиме, проблем с поставкой семян нет», - добавил Роман Ковальский.