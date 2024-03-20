В Саратовской области растет количество многодетных семей

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В Саратовской области за 2 месяца 2024 года органами ЗАГС зарегистрировано рождение 2 493 новорожденных, в аналогичный период прошлого года - 2 486 новорожденных.Стало больше регистраций рождения третьего и более по счету ребенка в семье – с рождением таких малышей семья является многодетной. Третий и более ребенок по счету в семье в первые 2 месяца 2024 года зарегистрирован в 646 семьях (в 2023-м таких новорожденных было 635).За январь и февраль текущего года было зарегистрировано пополнение семей Саратовской области пятым ребенком в 48 семьях, шестым – в 25, седьмым – в 9, восьмым – в 3.«Мы дали отличный старт Году семьи: в начале года в регионе было зарегистрировано сразу 2 тройни. В январе зарегистрировано рождение девятого ребенка в одной семье, а в феврале еще в одной семье – одиннадцатого! В прошлом году за аналогичный период мы зарегистрировали только восьмых детей в семье», – подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.